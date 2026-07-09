Aule aperte in estate, successo per l’esperienza a Montichiari

L’istituto comprensivo Montalcini ha accolto oltre 200 studenti (6-13 anni) nel laboratorio di giugno. La scuola si è distinta a livello nazionale e provinciale in alcuni tornei

Giulia Bonardi 09 luglio 2026 2 ' di lettura

Il progetto estivo all'Istituto Montalcini Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti scuolaIstituto comprensivoestateaule aperteMontichiari Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...