Aule aperte in estate, successo per l’esperienza a Montichiari

Della possibilità di una scuola che si protrae oltre la campanella di fine anno se ne parla da tempo, ma c’è anche ci prova: l’istituto comprensivo 2 Rita Levi Montalcini ha concluso il progetto «Scuola estate», che ha visto la partecipazione di 220 bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. Le iniziative educative e laboratoriali sono state finanziate dai fondi Pnrr nell’ambito della prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e sono state attivate dall’11 al 26 giugno, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13, nel plesso Falcone.
Una scuola, quindi, che prosegue oltre i tempi canonici, per confermarsi presidio sociale ed educativo, luogo di apprendimento ma anche di socializzazione e punto di riferimento per le famiglie. Le attività, guidate da docenti dell’istituto ed esperti esterni, sono state varie, dall’arte allo sport, dal teatro ai laboratori Stem, dall'inglese alla musica.
Alle famiglie è stato richiesto solo un contributo di iscrizione: «Per rispondere ai bisogni delle famiglie e per garantire ai bambini un luogo accogliente, sicuro e ricco di opportunità», questa la mission contenuta nelle parole della dirigente scolastica Sabina Stefano.
Sfide nazionali
Guardando, invece, all’anno scolastico 2025-’26 (la cui conclusione era stata celebrata anche con una festa al Gardaforum, caratterizzata da esibizioni teatrali e musicali degli studenti), per l’istituto comprensivo 2 è stato ricco di sfide che hanno visto brillare i ragazzi a livello provinciale e nazionale.
In particolare, la scuola secondaria di primo grado Tosoni ha conquistato il terzo posto nazionale alle Olimpiadi di Educazione Civica che hanno coinvolto oltre 400 scuole; ottimo risultato anche per la squadra dell’istituto impegnata nel torneo interprovinciale Fip JrNba Brescia-Bergamo, che ha ottenuto il secondo posto nella pallacanestro; poi, terzo posto nazionale conquistato da Tommaso Barbieri alle Olimpiadi della Scienza; la classe 1D, invece, ha vinto il primo premio nel progetto Cauto, mentre numerosi alunni si sono distinti nelle classifiche nazionali del concorso linguistico Big Challenge; soddisfazione (insieme all’Ic1 e al Don Milani), poi, per il primo posto nazionale nel progetto «Legalità in corto» con il cortometraggio «I Was» (un premio speciale, oltretutto, è andato a Gabriela Pavel, dell’Ic2).