Attira un giovane con una finta richiesta d’aiuto e lo rapina con il fidanzato

Una 25enne e un 30enne sono stati arrestati dalla Polizia: avrebbero aggredito la vittima per farsi consegnare il cellulare al parco Salvo d’Acquisto a Brescia

Simone Bracchi Giornalista 31 agosto 2026 1 ' di lettura

Una volante della Polizia - Foto © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti aggressionearrestoparco Salvo d'AcquistoBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...