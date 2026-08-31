Attira un giovane con una finta richiesta d’aiuto e lo rapina con il fidanzato

Una richiesta d’aiuto usata per attirare un giovane e poi aggredirlo. È quanto sarebbe accaduto nei giorni scorsi nel parco Salvo d’Acquisto, a Brescia, dove la Polizia ha arrestato una 25enne e il fidanzato di 30 anni, entrambi bresciani e residenti in città.
La donna avrebbe attirato l’attenzione della vittima chiedendole di aiutarla a cercare un braccialetto di valore che, secondo il suo racconto, il fidanzato aveva lanciato durante una lite. Mentre il giovane cercava il monile, sarebbe arrivato il 30enne, che lo avrebbe aggredito per farsi consegnare il cellulare.
La vittima ha tentato di allontanarsi, mentre la coppia continuava a seguirla. Alla vista degli agenti, i due sono fuggiti, ma sono stati intercettati poco dopo all’interno del parco.
Durante il controllo, avrebbero reagito con calci e pugni contro i poliziotti, tentando di divincolarsi e scappare. La coppia è stata arrestata per tentata rapina in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Il questore Paolo Sartori ha inoltre disposto nei loro confronti l’avviso orale di pubblica sicurezza, per procedere in futuro con la sorveglianza speciale.