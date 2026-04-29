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Assemblea sulla moschea, revocata la concessione della sala civica

La decisione della Loggia: l'associazione Brescia ai Bresciani non potrà utilizzare la sala Lonati per l’incontro sulla moschea di via Camozzi: «Materiali discriminatori e informazioni false»
Palazzo Loggia - © www.giornaledibrescia.it
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