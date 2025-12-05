Giornale di Brescia
Arte e bambini, a Elnòs un villaggio aperto fino a febbraio

Francesca Marmaglio
«Art for kids» è un’iniziativa pensata per avvicinare i più piccoli ai linguaggi dell’arte contemporanea e alle nuove forme di creatività digitale
Il villaggio «Art for kids» - © www.giornaledibrescia.it
L’Arte al centro, il progetto culturale e multimediale pensato dall’agenzia di comunicazione Ellisse per creare un collegamento fra cultura e commercio, vive un nuovo capitolo. Si tratta di «Art for kids», che vede come attori Valle dei Segni, Fondazione PinAC e Musil, un’idea dedicata ai più piccoli e ospitata dal centro commerciale Elnòs di Roncadelle. Filmati, giochi da tavolo e l’immersione nel mondo preistorico dei pitoti attraverso il visore Oculus.

Arte contemporanea e digitale

«L’arte per noi è molto importante – ha detto Giovanni Umberto Marzini, meeting place manager di Elnòs –, ci aiuta a capire le nostre radici, è la base per creare una società civile e corretta, e ai bambini regala del tempo di calma e riflessione».

Un’iniziativa pensata per avvicinare i più piccoli ai linguaggi dell’arte contemporanea e alle nuove forme di creatività digitale: «Abbiamo accolto con piacere l’iniziativa – ha detto Priscilla Ziliani, Assessore alla Cultura della Comunità Montana di Valle Camonica –. Poter presentare l’arte delle incisioni rupestri, per far sì che siano accessibili e fruibili anche per bambini della città. Che potranno essere così stimolati a venirci a trovare».

La presentazione dell'iniziativa - © www.giornaledibrescia.it
Con l’Accademia

Il villaggio, che accoglierà i bambini fino al 15 febbraio, sarà visitabile tutti i pomeriggi dalle 14 alle 19 e sarà gestito da 6 studenti e studentesse dell’Accademia di Belle Arti SantaGiulia di Brescia: «Siamo stati coinvolti in questa bellissima progettualità, qui i bimbi sono protagonisti assoluti come succede sempre da noi – ha detto Roberto Vornoli, presidente della Fondazione PInAC –. Siamo onorati e felici di essere stati coinvolti. Rappresentiamo e seguiamo i bambini in tutto ciò che riguarda la loro espressione artistica».

Il progetto ha il supporto di Cassa Padana: «Crediamo che investire nelle nuove generazioni – ha detto Miriam Toniolo, responsabile comunicazione – e nella cultura sia la chiave per un mondo migliore».

