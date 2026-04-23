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Arrestato a Montichiari con 13 dosi di cocaina e 5mila euro

L’intervento è nato durante un servizio perlustrativo di controllo del territorio. Secondo quanto ricostruito, alla vista dei militari il 36enne avrebbe tentato di sottrarsi all’identificazione, dandosi alla fuga a piedi
Banconote e dosi sequestrate - © www.giornaledibrescia.it
Banconote e dosi sequestrate - © www.giornaledibrescia.it
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Tredici dosi di cocaina pronte per lo spaccio, 5mila euro in contanti e materiale per il confezionamento sequestrati dai carabinieri: arrestato un 36enne a Montichiari.

L’uomo, cittadino albanese classe 1988, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato nella serata di ieri dai carabinieri della Stazione di Montichiari con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è nato durante un servizio perlustrativo di controllo del territorio. Secondo quanto ricostruito, alla vista dei militari il 36enne avrebbe tentato di sottrarsi all’identificazione, dandosi alla fuga a piedi. È stato però inseguito e bloccato dai carabinieri dopo poche centinaia di metri. La successiva perquisizione personale ha permesso di trovare 13 dosi di cocaina già confezionate e pronte per essere immesse sul mercato dello spaccio.

Il ritrovamento ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti estendendo la perquisizione all’abitazione dell’uomo, dove sono stati sequestrati altri elementi ritenuti riconducibili all’attività illecita: 5mila euro in contanti, considerati presunto provento dello spaccio, bilancini di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle singole dosi.

Informata dell’esito dell’operazione, l’Autorità giudiziaria ha concordato l’arresto del trentaseienne. L’uomo è stato quindi condotto nelle camere di sicurezza della Compagnia carabinieri, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata di oggi al Tribunale di Brescia.

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