Arrampicata, yoga e stelle, l’outdoor fa festa nella Valle dell’Opol

Un festival dell’arrampicata sopra il lago d’Iseo è la proposta che viene offerta agli appassionati di questa disciplina nell’ultimo fine settimana di settembre.
Territorio e sport
Tra le montagne che circondano la superficie del Sebino si possono cogliere diverse allettanti opportunità per la pratica degli sport outdoor che comprendono l’escursionismo a piedi e in mountain bike, il parapendio e le vie ferrate. In tale contesto trova spazio anche l’arrampicata sportiva che propone un polo di grande attrazione nella Valle dell’Opol sul territorio comunale di Marone.
Alla storica falesia della «Madonna della Rota» si sono aggiunte nel corso di anni recenti alcune altre decine di pareti. L’attrezzatura di molti di questi siti ha visto protagonista l’Associazione sportiva Opolrock, impegnata in un progetto di valorizzazione di un territorio che offre forti motivi di richiamo naturalistico e paesaggistico.
Il festival
Il rispetto nei confronti delle esigenze dell’ambiente naturale ha sempre guidato le attività svolte dai membri dell’associazione, che con analogo spirito invita a partecipare, sabato e domenica, alla quinta edizione dell’Opolrock Climbing Festival, che ripropone anche quest’anno nella bella valle un ricco programma di proposte che coniugano sport outdoor, musica e momenti di condivisione nella natura.
Durante i due giorni dell’Opolrock sarà possibile arrampicare gratuitamente sulla piccola parete boulder installata nell’area del Festival presso la Madonna della Rota, con accesso libero e gratuito rivolto anche a quanti intendono provare per la prima volta questa disciplina. Sarà inoltre possibile acquisire informazioni e testare personalmente scarpette e altre attrezzature per l’arrampicata.
Nel corso del Festival saranno proposti in vendita biglietti per la lotteria con premi messi in palio dagli sponsor, sarà in funzione uno stand gastronomico, e al sopraggiungere del tramonto avrà inizio un dj set. La guida alpina Michele Alebardi e l’aspirante guida alpina Fabio Trivieri offriranno in entrambe le giornate, su iscrizione, la possibilità di provare l’arrampicata per i bambini, dalle 10 alle 14 alla falesia «Sebino».
Yoga all’aperto
Sono inoltre state organizzate sessioni di yoga all’aperto (sabato e domenica alle ore 11) e di pilates (domenica alle ore 15). Sabato dalle 10 alle 16 si svolgerà l’Opol Vertical Challenge che unisce arrampicata, strategia e gioco di squadra. La competizione, per la quale è necessario iscriversi, è riservata esclusivamente a squadre di due persone, e vedrà svolgersi la finale dopo le ore 16 e 30.
Le attività proposte dall’Opolrock Climbing Festival si completano nella serata di sabato alle 20 con l’incontro dal titolo «Alpinismo senza confini» che avrà per relatore la guida alpina Silvestro Franchini, e alle 22 con il workshop astronomico a cura del Gruppo Astrofili Deep Sky, entrambi a partecipazione gratuita.