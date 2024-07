Approvato il Dup: tutto quello che è in programma per Brescia fino al 2028

Il Dup, il Documento unico di programmazione, fotografa lo stato dell’arte delle linee di mandato della Giunta Castelletti. Ovvero a che punto siamo e quali progetti sono stati realizzati o sono in corso. La commissione Bilancio lo ha approvato stamattina alla presenza dell’assessore Marco Garza e ora il documento andrà in Consiglio comunale.

Che cosa contiene il documento

Si riferisce in particolare al periodo 2025-2028, ma Garza aveva già illustrato in commissione la parte relativa al 2024. Ci sono innanzitutto le bonifiche, a partire da quella del sito industriale Caffaro, il progetto del tram dalla Pendolina alla Fiera, il rinnovo dei Consigli di quartiere con il nuovo regolamento.

L’ambiente è un capitolo corposo con il percorso di attivazione di una Comunità energetica rinnovabile, lo sportello energia, le attività relative alla transizione climatica, le bonifiche con l’aggiudicazione del bando di gara per la prima tranche del risanamento della cittadella industriale Caffaro, l’avvio del percorso per l’Agenda urbana Brescia 2050, road map per il nuovo Pgt.

Poi il trasporto pubblico, strettamente connesso alla sostenibilità ambientale, con l’approvazione del progetto tram dalla Pendolina alla Fiera, e lo sguardo alla linea T3, Violino Sant’Eufemia (la Loggia ha già affidato a Brescia Mobilità la valutazione e redazione di una proposta progettuale da poter candidare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e l’obiettivo è superare il 50% di bus green entro il 2025.

Urbanistica e sicurezza

L’urbanistica è un’altra voce importante, con ad esempio il progetto Sanpolino, 69 alloggi che saranno realizzati con i fondi Pinqua, confluiti nel Pnrr, inizialmente legati all’area dell’ex Torre Tintoretto. E ancora i percorsi a favore dei bimbi da 0 ai 6 anni e da 6 a 12, per gli anziani e l’inclusione scolastica, lo sviluppo del digitale. E la sicurezza: da inizio 2024 sono stati fatti 1.113 controlli sul territorio, 1.900 per il rispetto della normativa ambientale, mappati 16.000 eventi, analizzati 24 mila fotogrammi delle telecamere.