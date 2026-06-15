Annullato sequestro da 147mila euro: avviso inviato all’avvocato sbagliato

Il caso riguarda un’indagine per frodi fiscali e riciclaggio e autoriciclaggio. Per la Cassazione è stato violato il diritto di difesa: gli atti tornano al Tribunale del riesame di Brescia

Andrea Cittadini Vicecaporedattore 15 giugno 2026 2 ' di lettura