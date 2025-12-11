Riciclaggio e fatture false, giro illecito da 30 milioni: nove fermati

Maxi blitz della Polizia di Stato all’alba in sette province: 9 persone fermate su ordine della Procura di Brescia per false fatture, riciclaggio e autoriciclaggio. Un decimo indagato è irreperibile. Gli agenti hanno effettuato complessivamente 21 perquisizioni nei confronti di altri indagati e di società con sede a Brescia, Milano e Bergamo, coinvolte nel sistema delle false fatturazioni.

L’indagine della Squadra Mobile, nata dopo una truffa milionaria all’Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze, avrebbe messo in luce un giro illecito da circa 30 milioni di euro movimentati in sei mesi.

Chi sono i fermati

In manette sono finiti i fratelli Luca, 59 anni, e Daniele Bertoli, 65 anni, nati a Telgate nella Bergamasca. Poi Chunhui Hu, 44 anni, Shuzhen Hu, 71 anni, Huihui Hong, 38 anni, Weihong Xu, 31 anni, Denison Hiluku,35 anni, Iacopo Antonioli, 33 enne bergamasco di Calcinate, Abidemi Ouluwatosin Falana, 43 anni e Antonino De Salvo, 56 anni.

Le indagini

Nell’ambito dell’inchiesta che ha portato a 9 fermi disposti dalla Procura di Brescia per fatture false, riciclaggio e e auto riciclaggio, durante le perquisizioni nella notte a carico dei fermati gli agenti della Questura di Brescia hanno sequestrato oltre 500mila in contanti.

Il maxiblitz della Polizia

Lo scorso settembre la Polizia stradale aveva invece fermato una coppia di cinesi in auto che da Vicenza si stavano spostando a Brescia e in auto avevano 200mila euro in contanti in buste termosaldate.

L’indagine aveva reso il via a marzo dalla denuncia presentata per una truffa ai danni dell’Opera di Santa Maria del Fiore onlus. Nell’ambito di una commessa assegnata ad un’impresa privata per i lavori di restauro e conservazione del Complesso Eugeniano di Firenze la onlus è stata indotta ad effettuare i bonifici di pagamento di lavori pari a 1.785.000 euro a favore di un conto corrente fittiziamente intestato.

I soldi sequestrati alla cittadina cinese residente a Vicenza

Cosa fa la onlus Opera di Santa Maria del Fiore

Opera di Santa Maria del Fiore Onlus che persegue la tutela, la promozione e la valorizzazione di monumenti di interesse religioso, storico e culturale della città di Firenze, tra i quali figurano la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, il Campanile di Giotto e il Battistero di San Giovanni.