Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaGarda

Annegato dopo aver salvato un bambino, recuperato il corpo a Sirmione

Alexandru Olaisiu Sorin era sparito nelle acque del lago di Garda sabato pomeriggio, di fronte alla spiaggia Giamaica. Al lavoro in questi giorni i sommozzatori dei Vigili del fuoco e del Nucleo Sommozzatori dei Volontari del Garda
Le ricerche di Alexandru Olaisiu Sorin (nel tondo)
Le ricerche di Alexandru Olaisiu Sorin (nel tondo)

È stato individuato a una profondità di circa 25 metri il corpo di Alexandru Olaisiu Sorin, il 29enne scomparso sabato pomeriggio nelle acque al largo di Sirmione dopo essersi tuffato per soccorrere un bambino inglese di sette anni.

I sommozzatori dei Vigili del fuoco lo hanno trovato dopo diversi giorni di ricerche, in parte indirizzate anche dal segnale dello smartwatch che il ragazzo aveva al polso. Il corpo del 29enne è stato localizzato e recuperato.

Le operazioni

Da allora, da quando non era più emerso, sotto il coordinamento della Guardia Costiera, con l’impiego dei sommozzatori dei Vigili del fuoco, con le strumentazioni di profondità dei Volontari del Garda e con unità navali del Primo Nucleo Guardia costiera del Garda, della Polizia di Stato della Squadra Acque interne di Peschiera, della Guardia di Finanza della Sezione Operativa Navale di Salò e dei Carabinieri, le ricerche non sono mai state interrotte se non solo per le avverse condimeteo quando hanno attraversato il Garda.
Importante anche l’attività di ricostruzione svolta dalla Guardia Costiera che ha riportato i testimoni sul punto dell’ultimo avvistamento del giovane per stringere il campo di ricerca.
Le attività di Polizia giudiziaria verranno seguite dalla Guardia Costiera sotto il coordinamento della Procura di Brescia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
dispersoricerchelago di GardaSirmione
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...