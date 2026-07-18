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Disperso a Sirmione, l’uomo si è tuffato per salvare un bambino

Sono in corso ormai da ore le ricerche della persona che non è riemersa dalle acque del lago di Garda. Il piccolo, recuperato proprio dal disperso, sta bene
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

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In acque per le ricerche anche i sommozzatori

Proseguono ormai da ore le ricerche della persona dispersa nelle acque del Garda a Sirmione. Secondo quanto hanno ricostruito fino ad ora Vigili del fuoco, Carabinieri e Guardia Costiera, a mancare all’appello sarebbe un uomo adulto che, mentre era su una barca insieme ad altre persone, si è accorto di un bambino in difficoltà nella porzione di lago davanti alla spiaggia Giamaica di Sirmione. 

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I soccorsi in azione a Sirmione

L’uomo, un turista straniero, è prima riuscito a mettere al sicuro il piccolo ma poi non è riemerso. La chiamata di soccorso è partita proprio dal gruppo di stranieri sull’imbarcazione che l’uomo stava guidando. In quel punto il fondale arriva oltre i 50 metri. Sul posto sono arrivati anche i sommozzatori dei Vigili del fuoco mentre un elicottero sta effettuando diversi sorvoli. 

Solo qualche ora prima, nel fiume Adda in provincia di Milano, un uomo è morto nel tentativo di mettere in salvo il nipote

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