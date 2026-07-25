Annegato nel laghetto del Parco delle cave, mercoledì l’addio a Kamran

La comunità di Borgosatollo si è stretta con profondo rispetto e affetto alla famiglia del giovane Kamran Ahmed, il 14enne che venerdì mattina è morto annegato nel laghetto Gerolotto del Parco della cave a Brescia, dove si era recato con la sorella più grande per fare un bagno.
Lo dimostrano le parole della sindaca del paese dell’hinterland Elisa Chiaf e il messaggio di cordoglio pubblicato sui canali social del Comune.
Visita e funerale
Domani, domenica 26 luglio, dalle 15 alle 18, all’obitorio dell’ospedale Civile di Brescia, sarà possibile fare visita al ragazzino. Sarà possibile fare visita anche martedì nella prima parte del pomeriggio, mentre nel tardo pomeriggio la salma del ragazzino, che militava nella squadra di calcio Ac Borgosatollo, sarà trasferita alla Casa Funeraria di via del Canneto a Borgosatollo. Lì resterà fino a mercoledì alle 13. Infatti, nel pomeriggio si terrà l’ultimo saluto a «Kam», come lo chiamavano tutti, con rito funebre al la Moschea di via della Volta, in città.
Il cordoglio
«L’Amministrazione comunale rinnova la propria vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutta la comunità, ringraziando quanti vorranno partecipare con rispetto a questo momento di raccoglimento». Una tragedia che ha toccato nel profondo numerosi ragazzi, che con lui avevano frequentato la scuola o giocavano a calcio.