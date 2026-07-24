Annega al Parco delle Cave, tradito dalle correnti 14enne di Borgosatollo

Kamran Ahmed si era immerso con la sorella al laghetto Gerolotto, dove è in vigore il divieto di balneazione. Lutto in paese: era un giocatore dell’Ac Borgosatollo

Simone Bracchi Giornalista 24 luglio 2026 3 ' di lettura

Fotogallery 16 foto Tragedia al Parco delle Cave, annega ragazzino Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti annegatoparco delle cavesoccorsiBresciaBorgosatollo Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...