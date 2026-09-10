Al Parco Natura Viva gli animali da scoprire e da tutelare

La domanda è arrivata da un bambino: «Come mai i dinosauri sono così grandi?». Da quella curiosità è nato uno degli spazi più sorprendenti del Parco Natura Viva di Bussolengo, House of Dragons, il padiglione dedicato al gigantismo e al nanismo in natura.
È una piccola storia che racconta bene lo spirito del parco: ogni visita parte dall’osservazione degli animali, ma finisce quasi sempre con una domanda in più. Sulle colline moreniche a due passi dal Garda, il Parco Natura Viva ospita oltre 1.500 animali appartenenti a più di 250 specie ed è la più numerosa collezione zoologica italiana nell’ambito dell’Associazione Europea degli Zoo e degli Acquari.
Si passeggia tra i cinque continenti osservando tigri siberiane, leopardi delle nevi, lemuri, scimpanzé e panda rossi, oppure si attraversa l’Africa Safari a bordo della propria auto, immersi in un ambiente che riproduce la savana africana.
Ricerca
Ma gli animali sono soltanto la parte più visibile di un lavoro molto più ampio. Da oltre venticinque anni il parco investe nella ricerca scientifica e nella conservazione delle specie minacciate, sostenendo decine di progetti in tutto il mondo e collaborando con università italiane e straniere. È anche l’unico parco zoologico italiano ad aver reintrodotto in natura diverse specie allevate al suo interno, contribuendo concretamente alla salvaguardia della biodiversità.
Scoperta
La visita diventa così un viaggio che alterna scoperta e conoscenza. C’è chi si lascia affascinare dai draghi di Komodo, chi si ferma davanti alle lontre giganti, chi torna bambino tra i dinosauri di Jurassic Adventure e chi sceglie di partecipare ai momenti di divulgazione con biologi ed esperti.
Ogni area del parco è pensata per trasformare la semplice osservazione in un’occasione per capire qualcosa in più sugli animali, sui loro habitat e sulle sfide che oggi mettono a rischio molte specie. Perché il vero obiettivo del Parco Natura Viva non è soltanto mostrare animali straordinari, ma aiutare a capire quanto sia fragile il mondo che li ospita e quanto sia importante proteggerlo.