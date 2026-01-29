Bioparco Zoom e Parco Natura Viva, nel 2025 oltre 1 milione visitatori

TORINO, 29 GEN - Openature, il gruppo alla guida del Parco Natura Viva di Bussolengo e del bioparco Zoom di Torino, archivia un 2025 da record con oltre 1,2 milioni di visitatori e un fatturato complessivo di 36,4 milioni. «La crescita - spiega Umberto Maccario, ceo del gruppo - ha interessato entrambe le realtà: il Parco Natura Viva ha superato le 630 mila presenze (+42% rispetto al 2024), mentre Zoom Torino ha registrato oltre 612 mila visitatori (+12%). Ma il risultato più importante è stato riuscire in tempi rapidi a identificare i punti di forza, metterli a fattor comune e unire le competenze, creando un unico grande team». Oggi i due parchi ospitano circa 300 specie animali e 2.500 esemplari di fauna selvatica, inseriti nei programmi di gestione e conservazione dell'Associazione Europea degli Zoo e degli Acquari. Ma accanto alla dimensione scientifica, il pubblico ha confermato anche il ruolo dell'edutainment come strumento di divulgazione ambientale. La nuova stagione si aprirà il secondo sabato di febbraio. All'avvio della primavera sono previsti nuovi arrivi di animali legati ai programmi di conservazione internazionali, accompagnati dall'apertura di nuovi habitat. A Zoom Torino la principale novità sarà l'apertura della nuova area Australia, che arricchirà il percorso di visita accanto alle aree già dedicate ad Africa e Asia. Bussolengo invece sarà nuovamente la casa dei rinoceronti africani e dell'orso dagli occhiali, entrambi ai massimi livelli di rischio nella Lista Rossa delle specie minacciate. Inoltre, sono già iniziati i lavori per creare un habitat sudamericano in cui convivono più specie insieme, tra le quali l'unico formichiere gigante d'Italia.