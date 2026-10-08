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Ancora violenza in via Milano, lite degenera nel sangue

È successo oggi, fuori da Esselunga. Neanche un mese fa, sempre in quella zona, un uomo era stato ferito gravemente con una bottiglia di vetro rotta
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

In via Milano (foto d'archivio)
In via Milano (foto d'archivio)

Dalle parole sono passati alle mani e poi la lite è degenerata nel sangue. È successo oggi, giovedì 8 ottobre, in città: ancora una volta teatro dell’episodio violento è stata via Milano. Per capire cosa sia effettivamente successo a pochi passi dall’uscita di Esselunga bisognerà attendere gli accertamenti della Polizia di Stato, che stanno indagando sull’episodio. La cosa certa è che un uomo di circa 30 anni è stato ferito con un’arma da taglio o con una bottiglia di vetro. Elemento ancora da chiarire. Il ferito è stato trasportato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita.

Il pestaggio

Di episodi violenti in quella parte di Brescia se ne registrano diversi, in modo particolare su via Milano. Nemmeno un mese fa, era il 12 settembre, verso le 22 un uomo era stato picchiato da una decina di persone e colpito con una bottiglia di vetro rotta. Impressionanti le chiazze di sangue lasciate per strada. In quel caso la vittima, trasportata in ospedale in pericolo di vita, era stata operata d’urgenza. Su quel caso indaga la Polizia locale.

Dall’opposizione

«Passano i giorni, ma il racconto e le favole di Laura Castelletti e della sua Giunta vengono quotidianamente smentiti da una drammatica realtà – queste le parole del consigliere di Fratelli d’Italia, Carlo Andreoli –. Quella di via Milano è l’ennesima grave situazione lasciata degenerare per troppo tempo, tra sottovalutazioni e negazione del problema. Brescia e i suoi residenti chiedono sicurezza: servono risorse e volontà politica per intervenire con decisione su una situazione che non può più essere ignorata».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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