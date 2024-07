Ancora un caso di Dengue a Brescia: disinfestazione nel quartiere Primo Maggio

Ancora un caso di febbre da Dengue a Brescia città: nella giornata di mercoledì 31 luglio il Comune ha predisposto uno specifico e capillare intervento anti zanzare nella zona del Quartiere Primo Maggio. L'area coinvolta comprende Via Divisione Acqui, Via Rose, Via Passo del Gavia, Quartiere Primo Maggio e via Giovanni Tempini.

Cosa è la Dengue

Si ricorda che la Dengue è una malattia di tipo simil-influenzale causata da un virus presente in paesi tropicali e subtropicali che si trasmette attraverso la puntura di alcuni tipi di zanzare. Non esiste la trasmissione diretta da persona a persona.

Il Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025, emanato dal Ministero della Salute, in questi casi prevede delle misure di contenimento delle zanzare, possibili vettori di malattie virali tra il soggetto potenzialmente infettato e l’ambiente circostante.

Le vie interessate dalla disinfestazione

Cosa prevede l’intervento

Il personale incaricato dal Comune di Brescia, in ottemperanza alle prescrizioni ricevute da Ats, provvederà a effettuare un trattamento di disinfestazione (sia con adulticidi, sia con larvicidi) dalle 4 alle 6 di mercoledì 31 luglio sulle aree pubbliche e dalle 6 alle 10 sulle aree private (i proprietari devono essere presenti durante l’intervento) nel raggio di 200 metri dall’abitazione in cui vive la persona che ha contratto il virus, per ridurre drasticamente e rapidamente la popolazione dell’insetto vettore e quindi il rischio di un ipotetico contagio.

I residenti compresi nel raggio di azione sono invitati a consentire agli incaricati dal Comune l’accesso alle aree aperte degli edifici, per effettuare i trattamenti nelle aree cortilive private.

Per informazioni è possibile contattare il seguente numero 339 875 4359 dalle 20 del 30 luglio 2024 fino alla fine dell’intervento previsto per le 10 del 31 luglio 2024.

L’intervento viene eseguito tempestivamente e non può essere riprogrammato in giornate successive. A tutti viene chiesta la massima collaborazione affinché le operazioni possano essere effettuate in sicurezza e con celerità.

Si raccomanda, inoltre, di non entrare nelle aree trattate almeno fino al termine della disinfestazione, di tenere chiuse porte e finestre e di sospendere il funzionamento degli impianti di ricambio dell'aria. Gli animali domestici dovranno rimanere al chiuso. Mobili e giochi per bambini, rimasti all'esterno ed esposti al trattamento, dovranno essere lavati con i comuni detergenti, utilizzando guanti lavabili o a perdere.

Nella disinfestazione non verranno coinvolti gli orti e sarà possibile utilizzare i cortili interni/privati dopo cinque ore dal trattamento. In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida si consiglia di lavare abbondantemente la parte del corpo interessata con acqua e sapone.

Alcune buone regole

Per ostacolare la proliferazione delle zanzare si ricordano ai residenti alcune semplici regole:

non abbandonare contenitori nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;

non versare acqua nei tombini, tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere in modo da impedire il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza, provvedere al taglio periodico dell'erba nelle aree private;

inoltre, è opportuno adottare comportamenti adeguati per evitare di essere punti dalle zanzare, cercando di lasciare scoperto il minor numero di zone corporee e utilizzando repellenti per uso topico;

nelle abitazioni, se possibile, ricorrere all'uso di zanzariere su porte e finestre. Spirali fumogene per esterni o elettro-emanatori di insetticida per interni possono risultare utili per mantenere le zanzare lontane da aree di piccole dimensioni.

Inoltre, si ricorda che sul sito web del comune di Brescia è presente una pagina dedicata alla zanzara tigre con indicazioni sulle buone regole da seguire e sull'attività di prevenzione al seguente link: https://www.comune.brescia.it/aree-tematiche/ambiente/derattizzazioni-disinfestazioni-zanzara-tigre/intervento-disinfestazione-urgente-dengue