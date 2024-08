Ancora due morti sulle strade bresciane: sono 38 i decessi nel 2024

Un tragico elenco che in questi giorni si è allungato in modo sconvolgente: da inizio anno sono 38 le vittime sulle strade bresciane, un novero al quale si sono aggiunti nelle ultime ore il 16enne Lorenzo Cela, desenzanese deceduto 24 ore dopo l’incidente avvenuto a Lonato del Garda, e Giuseppe Bignotti, 68enne di Gavardo travolto mentre era in sella al suo scooter a Ponte Caffaro.

Sabato però la conta si era fatta ancora più drammatica con il frontale avvenuto sulla Corda Molle e dove l’86enne Bruno Agnari in contromano si è schiantato con la sua auto contro quella di Pietro Meini, 28enne di Bagnolo Mella: il primo è morto sul colpo, il secondo invece dopo diverse ore in ospedale.

Terribile anche il destino di Albion Zogaj, giovane di 23 anni che il 29 luglio ha perso la vita mentre percorreva in moto le Coste di Sant’Eusebio.