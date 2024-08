Frontale a Lonato, è morto il sedicenne ferito nell’incidente

Una delle cinque persone coinvolte nel grave incidente di domenica pomeriggio è morta: si tratta di Lorenzo Cela, 16enne di Rivoltella. Il ragazzo è clinicamente morto e si sta attendendo il decorso dell’intervallo di tempo previsto dal protocollo per il prelievo degli organi in vista della possibile donazione.

L’incidente si è verificato al confine tra Lonato e Castiglione delle Stiviere, per pochi metri all’interno dei confini mantovani, e il ragazzo era in auto con la fidanzata e la madre di lei.

La donna, 45enne di Montichiari, è ancora ricoverata in gravi condizioni. Meno preoccupanti quelle della figlia quindicenne, così come quelle delle altre due persone coinvolte, un ragazzo e una ragazza di Castiglione delle Stiviere. Le rispettive auto si sono scontrate frontalmente per ragioni al vaglio dei carabinieri. Lorenzo avrebbe compiuto 17 anni tra un mese.