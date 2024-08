Travolto da un’auto a Ponte Caffaro: muore scooterista

Non ce l’ha fatta lo scooterista investito lungo la 237 del Caffaro domenica mattina. Giuseppe Bignotti, gaverdese di 68 anni, è morto in seguito alle gravi ferite riportate nello scontro. L’incidente è avvenuto ieri intorno alle 11 di fronte al cimitero di Ponte Caffaro.

L’incidente

Bignotti è stato investito da un’auto, una Volkswagen condotta un uomo di Fidenza, che ne ha perso il controllo in seguito all’urto con una Ford. Invadendo l’opposta corsia di marcia ha travolto lo scooter di Bignotti. Trasferito in elisoccorso al Pronto soccorso del Civile di Brescia per l’amputazione parziale di una gamba, è deceduto nelle ore successive al ricovero. A carico del 78enne al volante della Volkswagen è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale. Il tragico bilancio delle vittime sulla strada sale ancora: sono 37 da inizio anno.