Alpini, donazioni e volontariato valgono oltre 90 milioni
L’universo dei 4.339 Gruppi dell’Associazione Nazionale Alpini, che si appresta a celebrare a Genova la sua 97ª Adunata Nazionale, registra nuovi record per le attività solidali. Il bilancio 2025 del Libro verde della Solidarietà
Quella del 2027 sarà la terza Adunata per Brescia - © www.giornaledibrescia.it
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