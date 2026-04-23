Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Solidarietà a tavola, gli Alpini sostengono i bimbi di Fiumicello

Daniela Zorat
Gli Alpini donano oltre 1700 euro per garantire il pasto a 10 bambini in difficoltà, promuovendo l’integrazione scolastica e il sostegno alle famiglie attraverso la raccolta fondi solidale
Associazioni e istituzioni coinvolte nel progetto - © www.giornaledibrescia.it
Associazioni e istituzioni coinvolte nel progetto - © www.giornaledibrescia.it
AA

Le buone pratiche si espandono. Nel segno dell’inclusione e della solidarietà. A seguire il buon esempio degli «Amici di Bottonaga» e del loro progetto «Aggiungi un posto a mensa» che garantisce a 22 bambini delle famiglie in difficoltà economica del quartiere di pranzare a scuola con i propri compagni, sono gli Alpini di Fiumicello guidati da Marco Copeta, che hanno avviato – insieme ai servizi sociali della zona Ovest, la primaria Volta e alcune realtà del territorio – la raccolta fondi «Cardo. Il pane degli alpini».

Con quanto raccolto alla casetta di corso Zanardelli nel periodo natalizio con il vin brulè, ben 1.738 euro sono stati destinati per consentire a dieci scolari, il pasto, momento fondamentale di aggregazione e socializzazione, a maggior ragione in un territorio come quello di Fiumicello in cui vivono bambini di 80 nazionalità diverse.

Il progetto

«Grazie a questo progetto – hanno spiegato Francesca Megni e Mara Bontempi dei servizi sociali – siamo riusciti ad intercettare situazioni di bisogno che noi non conoscevamo ancora, e questo grazie al lavoro fatto da Arci ragazzi che con l’impegno quotidiano del doposcuola, ha instaurato con le famiglie una relazione di fiducia ed è riuscita ad agganciarle, consentendo una loro partecipazione attiva».

Come sottolineato dall’assessore Marco Fenaroli, «gli Alpini di Fiumicello realizzano il principio di solidarietà espresso nell’articolo 2 della nostra Costituzione». «Dei circa 6.600 alunni iscritti alle primarie statali , circa 5.690 – spiega l’assessora Anna Frattini – sono ammessi alla mensa. Per i rimanenti 900 o non è previsto il pasto nel tempo scuola o non è obbligatorio». In ogni caso in futuro si cercherà di capire le vere condizioni delle famiglie che rinunciano fin da subito alla mensa. Oltre a Don Bosco e Fiumicello, oggi si sta pensando di adottare un progetto simile anche a Chiesanuova insieme al Centro culturale islamico.

L’Iban cui fare donazioni è IT83G0869211206029000291571 causale operazione Cardo 2025/2026.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
raccolta fondisolidarietàdifficoltà economicamensa scolasticaBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario