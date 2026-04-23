Solidarietà a tavola, gli Alpini sostengono i bimbi di Fiumicello

Le buone pratiche si espandono. Nel segno dell’inclusione e della solidarietà. A seguire il buon esempio degli «Amici di Bottonaga» e del loro progetto «Aggiungi un posto a mensa» che garantisce a 22 bambini delle famiglie in difficoltà economica del quartiere di pranzare a scuola con i propri compagni, sono gli Alpini di Fiumicello guidati da Marco Copeta, che hanno avviato – insieme ai servizi sociali della zona Ovest, la primaria Volta e alcune realtà del territorio – la raccolta fondi «Cardo. Il pane degli alpini».

Con quanto raccolto alla casetta di corso Zanardelli nel periodo natalizio con il vin brulè, ben 1.738 euro sono stati destinati per consentire a dieci scolari, il pasto, momento fondamentale di aggregazione e socializzazione, a maggior ragione in un territorio come quello di Fiumicello in cui vivono bambini di 80 nazionalità diverse.

Il progetto

«Grazie a questo progetto – hanno spiegato Francesca Megni e Mara Bontempi dei servizi sociali – siamo riusciti ad intercettare situazioni di bisogno che noi non conoscevamo ancora, e questo grazie al lavoro fatto da Arci ragazzi che con l’impegno quotidiano del doposcuola, ha instaurato con le famiglie una relazione di fiducia ed è riuscita ad agganciarle, consentendo una loro partecipazione attiva».

Come sottolineato dall’assessore Marco Fenaroli, «gli Alpini di Fiumicello realizzano il principio di solidarietà espresso nell’articolo 2 della nostra Costituzione». «Dei circa 6.600 alunni iscritti alle primarie statali , circa 5.690 – spiega l’assessora Anna Frattini – sono ammessi alla mensa. Per i rimanenti 900 o non è previsto il pasto nel tempo scuola o non è obbligatorio». In ogni caso in futuro si cercherà di capire le vere condizioni delle famiglie che rinunciano fin da subito alla mensa. Oltre a Don Bosco e Fiumicello, oggi si sta pensando di adottare un progetto simile anche a Chiesanuova insieme al Centro culturale islamico.

L’Iban cui fare donazioni è IT83G0869211206029000291571 causale operazione Cardo 2025/2026.