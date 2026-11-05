Caos nei cieli europei: allarmi bomba per diversi voli, due diretti a Roma

I primi due aerei coinvolti viaggiavano verso Roma, uno da Dublino e uno da Helsinki, il terzo era diretto a Varsavia da Malpensa: il primo è stato scortato in Normandia da alcuni caccia militari

05 novembre 2026 2 ' di lettura

Il volo da Dublino a Vienna dirottato sull'aeroporto francese Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti allarme bomba Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...