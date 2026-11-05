Caos nei cieli europei: allarmi bomba per diversi voli, due diretti a Roma

Mattinata di allarmi bomba su alcuni voli partiti da aeroporti europei, da e per l’Italia. Tre aerei sono stati interessati da segnalazioni di possibili ordigni a bordo: un Airbus A320 di Aer Lingus in viaggio da Dublino a Roma, un Airbus A321 di Wizz Air decollato da Milano Malpensa e diretto a Varsavia e un volo Finnair proveniente da Helsinki e atterrato regolarmente a Fiumicino. In tutti i casi sono scattate le procedure di sicurezza previste.
Il volo da Dublino a Roma dirottato in Francia
Il primo episodio ha riguardato il volo EI402 di Aer Lingus, un Airbus A320 partito da Dublino e diretto a Roma, dove era previsto l’arrivo alle 10.30. A bordo si trovavano 151 passeggeri. In seguito a un allarme bomba, il comandante ha deciso di deviare la rotta verso la base aerea militare di Évreux-Fauville, in Normandia, nel nord della Francia, dove l’aereo è poi atterrato.
L’aviazione militare francese ha confermato di avere fatto decollare alcuni caccia per intercettare il velivolo, in seguito al sospetto di un allarme bomba. L’aereo è stato quindi scortato fino a Évreux. Il governo francese, attraverso Matignon, ha fatto sapere di seguire la situazione in tempo reale, secondo le procedure previste.
Il volo Wizz Air da Malpensa a Vienna
Un secondo episodio ha coinvolto un Airbus A321 di Wizz Air, decollato da Milano Malpensa alle 7 e diretto a Varsavia. Anche in questo caso, durante il volo è stata ricevuta una minaccia di bomba e l’aereo è stato dirottato verso Vienna, dove è atterrato.
La compagnia ungherese ha confermato l’accaduto in una nota, precisando che la deviazione è stata disposta nel rispetto dei protocolli di sicurezza e con l’obiettivo di tutelare passeggeri ed equipaggio. Wizz Air ha inoltre comunicato di collaborare con le autorità competenti e di avere adottato tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza delle persone a bordo.
Controlli anche a Fiumicino per il volo Finnair
Un’altra segnalazione ha riguardato un volo Finnair proveniente da Helsinki e diretto a Roma Fiumicino. L’aereo è atterrato regolarmente intorno alle 9.30, scortato da jet dell’Aeronautica militare, dopo alcune segnalazioni anonime relative a un presunto allarme bomba. Una volta arrivato nello scalo romano, sono state avviate le operazioni di bonifica da parte degli artificieri della Polizia, secondo le procedure previste in questi casi. I controlli, secondo quanto riferito da fonti aeroportuali, si stanno svolgendo regolarmente e senza ripercussioni sull’operatività dell’aeroporto.
Le segnalazioni arrivano in una settimana caratterizzata da diversi falsi allarmi bomba su voli europei. Tra gli episodi segnalati figurano anche quattro voli Ryanair: Manchester-Murcia, Lisbona-Roma, Dublino-Roma e Dublino-Sofia.