Allarmi bomba, vertice Meloni-opposizioni. Salvini: «Scuole chiuse? Assurdo»

«Ho chiesto personalmente ai nostri servizi informatici di fare una verifica sulle mail degli istituti scolastici e risultano oltre seimila scuole coinvolte, un dato enorme, che fa pensare a una capacità organizzativa»: così il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha confermato la portata degli allarmi bomba che hanno interessato ieri le scuole di tutta Italia, in un’intervista al «Corriere della Sera». Il ministro ha invitato a non cedere alla paura, sottolineando che, allo stato attuale, non ci sono elementi che facciano pensare a un pericolo effettivo. «Chi crea questi allarmi vuole diffondere il panico, noi dobbiamo evitare di cadere nella provocazione», ha dichiarato, assicurando che le forze dell’ordine e le istituzioni competenti stanno lavorando per individuare i responsabili.
Il vertice a Palazzo Chigi
L’episodio si inserisce in un quadro più ampio di allarmi e segnalazioni legati anche ad attività di matrice hacker. Per fare il punto sulla situazione, a Palazzo Chigi si è svolta una riunione con i vertici dei servizi di intelligence e della cybersicurezza. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha inoltre convocato i leader delle opposizioni per condividere le informazioni disponibili e confrontarsi sulle segnalazioni registrate negli ultimi giorni, comprese quelle relative ai presunti ordigni negli istituti scolastici.
La premier ha escluso l’esistenza di pericoli concreti, ma ha richiamato l’attenzione su quella che potrebbe essere una strategia finalizzata a seminare il caos attraverso una successione di allarmi e attacchi informatici.
Salvini: «Inspiegabile chiudere le scuole»
Sulla gestione degli allarmi è intervenuto anche il vicepremier Matteo Salvini, che ai microfoni di Rtl ha criticato la decisione di alcuni istituti di procedere con l’evacuazione e, soprattutto, la chiusura di alcune scuole.
Salvini ha parlato di «caos originato da questo improbabile Mikhail Andropov», sostenendo che alcuni dirigenti scolastici, dopo aver letto l'intestazione della comunicazione, avrebbero riconosciuto l’inattendibilità della minaccia e scelto di non evacuare gli edifici. «Comprensibile l’atteggiamento di altri che hanno evacuato», ha aggiunto. Il vicepremier ha però espresso perplessità sulla chiusura degli istituti: «Da genitore è molto meno comprensibile il fatto che oggi delle scuole siano chiuse, questo è assolutamente impensabile». Secondo il leader della Lega, è infatti «inspiegabile» che alcune scuole restino chiuse anche in assenza di specifiche segnalazioni di allarme.