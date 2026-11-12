Allarmi bomba, vertice Meloni-opposizioni. Salvini: «Scuole chiuse? Assurdo»

Ieri Meloni con i vicepresidenti del Consiglio Salvini e Tajani, i ministri Piantedosi e Crosetto, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano, i vertici dell'intelligence e dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it