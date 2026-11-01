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Allarme valigia abbandonata in zona stazione, ma dentro solo preservativi

Nessun ordigno, ma decine di profilattici con scritte in lingua cinese: accertamenti in corso sulla provenienza del bagaglio
Andrea Cittadini

Andrea Cittadini

Vicecaporedattore

La valigia abbandonata in stazione a Brescia - © www.giornaledibrescia.it
La valigia abbandonata in stazione a Brescia - © www.giornaledibrescia.it

Una valigia rossa abbandonata in un giardino vicino alla stazione ferroviaria di Brescia ha fatto scattare l’allarme. Solo dopo l’apertura del bagaglio è stato chiarito il motivo del ritrovamento. Nessun ordigno. All’interno c’era un sacchetto pieno di preservativi, con confezioni riportanti scritte in cinese.

I preservativi con scritte in cinese all'interno della valigia
I preservativi con scritte in cinese all'interno della valigia

La valigia era stata lasciata tra i sassi e la vegetazione dell’area verde, in una posizione che ha subito insospettito chi l’ha notata e ha dato l’allarme. Una volta aperta, è emerso il contenuto, facendo rientrare i timori iniziali. Resta però da chiarire perché il bagaglio sia stato abbandonato proprio in quel punto e a chi appartenga. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la provenienza della valigia e risalire a chi l’ha lasciata nel giardino e se dietro quella valigia rossa ci sia un giro di prostituzione.

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