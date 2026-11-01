Allarme valigia abbandonata in zona stazione, ma dentro solo preservativi

Una valigia rossa abbandonata in un giardino vicino alla stazione ferroviaria di Brescia ha fatto scattare l’allarme. Solo dopo l’apertura del bagaglio è stato chiarito il motivo del ritrovamento. Nessun ordigno. All’interno c’era un sacchetto pieno di preservativi, con confezioni riportanti scritte in cinese.
La valigia era stata lasciata tra i sassi e la vegetazione dell’area verde, in una posizione che ha subito insospettito chi l’ha notata e ha dato l’allarme. Una volta aperta, è emerso il contenuto, facendo rientrare i timori iniziali. Resta però da chiarire perché il bagaglio sia stato abbandonato proprio in quel punto e a chi appartenga. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la provenienza della valigia e risalire a chi l’ha lasciata nel giardino e se dietro quella valigia rossa ci sia un giro di prostituzione.