Nuovo allarme bomba, a Gussago evacuato l’istituto comprensivo

Nuova mail bombing alle scuole italiane di varie città. «Ho appena ricevuto l'incarico di piazzare e attivare un ordigno esplosivo nel vostro edificio – si legge nel messaggio di posta elettronico firmato M.A., iniziali di Mikhail Andropov firma comparsa nelle mail simili arrivate nei giorni scorsi – L’esplosione avverrà tra 40 minuti».
All’istituto comprensivo di Gussago, dopo l’evacuazione, gli alunni sono rientrati in classe. Diversi istituti, applicando la direttiva del Viminale, non hanno invece evacuato i loro studenti.