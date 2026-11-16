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Nuovo allarme bomba, a Gussago evacuato l’istituto comprensivo

La mail bombing ha riguardato le scuole di diverse città italiane. Molte di loro, applicando la direttiva del Viminale, non hanno evacuato i loro studenti
Una veduta dell'istituto comprensivo di Gussago
Una veduta dell'istituto comprensivo di Gussago

Nuova mail bombing alle scuole italiane di varie città. «Ho appena ricevuto l'incarico di piazzare e attivare un ordigno esplosivo nel vostro edificio – si legge nel messaggio di posta elettronico firmato M.A., iniziali di Mikhail Andropov firma comparsa nelle mail simili arrivate nei giorni scorsi – L’esplosione avverrà tra 40 minuti».

All’istituto comprensivo di Gussago, dopo l’evacuazione, gli alunni sono rientrati in classe. Diversi istituti, applicando la direttiva del Viminale, non hanno invece evacuato i loro studenti.

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