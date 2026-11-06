Nuovo allarme bomba nei cieli europei: dopo quelli che hanno riguardato diversi voli ieri, oggi un altro aereo, proveniente da Roma, è stato costretto ad atterrare nell’aeroporto di Lisbona. La notizia è diffusa dalla Cnn Portugal e confermata da altri media. L'aereo di Ryanair è atterrato nella capitale portoghese alle 8 di questa mattina. L’allerta è stata ricevuta dalla Polizia di pubblica sicurezza attraverso la telefonata di un agente delle forze dell'ordine, la cui identità è stata verificata da membri della Polizia Giudiziaria. Le autorità stanno prendendo provvedimenti per valutare e confermare la credibilità della minaccia.
Allarme bomba su un aereo Ryanair partito da Roma: atterraggio a Lisbona
L’allerta è stata ricevuta dalla Polizia di pubblica sicurezza attraverso la telefonata di un agente delle forze dell'ordine. Le autorità stanno lavorando per valutare la credibilità della minaccia
Un aereo Ryanair
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