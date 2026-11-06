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Allarme bomba su un aereo Ryanair partito da Roma: atterraggio a Lisbona

L’allerta è stata ricevuta dalla Polizia di pubblica sicurezza attraverso la telefonata di un agente delle forze dell'ordine. Le autorità stanno lavorando per valutare la credibilità della minaccia
Un aereo Ryanair
Un aereo Ryanair

Nuovo allarme bomba nei cieli europei: dopo quelli che hanno riguardato diversi voli ieri, oggi un altro aereo, proveniente da Roma, è stato costretto ad atterrare nell’aeroporto di Lisbona. La notizia è diffusa dalla Cnn Portugal e confermata da altri media. L'aereo di Ryanair è atterrato nella capitale portoghese alle 8 di questa mattina. L’allerta è stata ricevuta dalla Polizia di pubblica sicurezza attraverso la telefonata di un agente delle forze dell'ordine, la cui identità è stata verificata da membri della Polizia Giudiziaria. Le autorità stanno prendendo provvedimenti per valutare e confermare la credibilità della minaccia. 

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