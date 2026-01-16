Giornale di Brescia
Brescia e Hinterland

Alla PInAC di Rezzato i bimbi sono anche curatori della mostra

Francesca Zani
Un progetto espositivo guidato da giovanissimi. I disegni esposti raccontano il patrimonio come spazio di relazione e narrazione
La mostra curata dai bambini - © www.giornaledibrescia.it
Giacomo, Maddalena, Irene, Federico e Jamal sono cinque dei 13 curatori della mostra «Storie da vivere. Un foglio bianco però a colori», il progetto espositivo inaugurato alla Fondazione PInAC, la Pinacoteca dell’età evolutiva Aldo Cibaldi, in via Disciplina a Rezzato.

Non curatori qualsiasi, bensì giovanissimi: la più giovane, Irene, ha 8 anni, mentre gli altri spaziano sino ai 12; grazie a loro si sono ribaltati i consueti ruoli museali e lo sguardo è quello dei più piccoli.

L’esposizione, inaugurata sabato, alla presenza del sindaco Luca Reboldi, del presidente della PInAc Roberto Vornoli, e della coordinatrice Camilla Gualina, rappresenta l’esito finale del più ampio progetto «Se amore guarda.

Il patrimonio culturale attorno a me», realizzato in collaborazione con la Società cooperativa sociale Co.Ge.S.S., il Cag di Rezzato e l’associazione Amici della Cascina Riscatto, con il sostegno di Regione Lombardia, Fondazione Comunità Bresciana e Provincia di Brescia.

La mostra nasce da un articolato percorso di laboratori artistici e partecipativi, dedicati ai temi del patrimonio, della storia e della memoria. I ragazzi guidati dagli artisti della Fondazione PInAC, hanno esplorato il patrimonio come spazio di relazione e narrazione, reinterpretandolo con la propria sensibilità.

Hanno quindi deciso quali disegni esporre, come allestirli e come gestire le visite del pubblico. Il team ha attraversato tutte le fasi del processo espositivo sperimentando cosa significhi assumere uno sguardo responsabile sul patrimonio e sul racconto museale. La mostra rimane aperta sino al 23 gennaio nei seguenti orari: venerdì e sabato 14-17, altri giorni su prenotazione.

Info www.pinac.it; 030.2792092.

Ingresso gratuito.

  3. Ricarica la pagina se necessario