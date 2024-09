Alla Fonte di Mompiano la magia delle luci di «Flow»

La voce narrante conduce lo spettatore all’interno di un percorso dove la nostra vita è paragonata ad un fiume che scorre e ogni istante diventa una goccia d’acqua che fugge senza nessuna possibilità di essere fermata. Da qui l’esortazione a vivere ogni attimo intensamente e in armonia con la natura. È il messaggio dell'installazione «Flow», alla Fonte di Mompiano, realizzata da Teatro Idra con Fondazione Banco dell'Energia e A2A, inaugurata stasera con una preview accompagnata da note musicali. Il testo e la regia della performance sono di Daniele Milani, le musiche originali di Paolo Fresu, le luci di Stefano Mazzanti.

Roberto Tasca, presidente di A2A e di Banco dell'energia ha sottolineato come l’obiettivo sia «valorizzare un luogo meraviglioso e dare voce, ancora di più, ai temi di Banco dell'energia».

Un bene essenziale

L’acqua, bene essenziale, è una risorsa preziosissima che in anni di cambiamento climatico e caldo estremo va tutelata. Lo ha rimarcato Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, ricordando come la risorsa idrica viva momenti critici e sia indispensabile investire sulle infrastrutture per evitare dispersioni.

Laura Castelletti, sindaca di Brescia, ha detto: «La Fonte di Mompiano è un luogo affascinante e magico. Nei precedenti appuntamenti eravamo in periodo di siccità. Quel che sta accadendo in Emilia Romagna e nelle Marche ci dice di quanto il cambiamento climatico sia evidente e la risorsa idrica vada gestita».

Donazioni

L'iniziativa contribuirà inoltre a raccogliere fondi per i progetti di Fondazione Banco dell’Energia, nata per aiutare le persone in situazioni di vulnerabilità economica e sociale, con particolare attenzione alla povertà energetica. Chi farà una donazione riceverà in dono il libro della Festa delle luci. A partire da sabato 21 settembre e fino al 29 settembre, la performance verrà replicata tutti i giorni, negli orari d’apertura, accogliendo venti persone ogni mezz’ora. I posti disponibili, sono oltre quattromila che si stanno rapidamente esaurendo. È bene affrettarsi per prenotare le ultime disponibilità sui siti www.teatroidra.it e www.eventbride.it.