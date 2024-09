Alla fonte di Mompiano torna «Flow»: ultimi posti disponibili

Mancano pochi giorni all'inaugurazione di «FLOW. La Fonte che dà spettacolo», la nuova installazione realizzata da Teatro Idra in collaborazione con Banco dell'Energia e A2A, in programma dal 21 al 29 settembre alla Fonte di Mompiano.

L’ingresso sarà gratuito, in piccoli gruppi, con prenotazione obbligatoria da effettuare sul sito di Teatro Idra: www.idrateatro.it/2024/06/20/flow/. Sono ancora disponibili alcuni posti.

L’esperienza

L’installazione, unione di luci, musica e voce narrante, condurrà lo spettatore all'interno di un percorso dove la nostra vita è paragonata ad un fiume che scorre e ogni istante diventa una goccia d'acqua che fugge senza nessuna possibilità di essere fermata, da qui l'esortazione a vivere ogni attimo intensamente e in armonia con la natura.

Beneficenza

L'iniziativa contribuirà inoltre a raccogliere fondi per i progetti della Fondazione Banco dell’Energia, nata per aiutare le persone in situazioni di vulnerabilità economica e sociale, con particolare attenzione alla povertà energetica (per maggiori informazioni www.bancodellenergia.it).