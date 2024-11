Alla biblioteca di Concesio energia dal sole: ora l’edificio è autonomo

Anche la biblioteca comunale di Concesio adesso è autonoma. Nei giorni scorsi sono giunti al termine i lavori di posa dell’impianto fotovoltaico sulla struttura: l’intervento ha permesso di installare sul tetto dell’edificio, sfruttando l’orientamento favorevole della copertura, 180 pannelli fotovoltaici per la produzione di un picco massimo di 78,30 kwp.

In occasione dei lavori è stata posata una linea vita, un sistema di protezione individuale utilizzato dai lavoratori che devono operare in altezza, utile per intervenire sul tetto nell’ambito di future operazioni di manutenzione.

Risorse

Il costo dell’operazione è 90mila euro, una somma comprensiva della progettazione, della direzione lavori e sicurezza. L’intervento è stato completamente finanziato con un fondo ministeriale ex Pnrr.

La stima di produzione di energia elettrica ammonta a circa 83.600 Kwh annui, che andrà ad abbattere il consumo di quella prelevata in rete e garantirà un risparmio di 44.390 chilogrammi di anidride carbonica. «Negli ultimi cinque anni gli edifici comunali sono stati dotati di nuovi impianti da oltre 350 kw tra casa di riposo, impianti sportivi e scuole - ricorda il sindaco di Concesio Agostino Damiolini -, raggiungendo la considerevole somma di oltre 450 kw: un dato di assoluto rilievo, che vede da un lato un progressivo risparmio nei costi di gestione da parte dell’ente e dall’altro un beneficio ambientale ottimizzato con gli altri interventi di risparmio energetico messi in cantiere sugli immobili comunali».

Leggi anche Brescia è già un modello in Italia di decarbonizzazione delle città

Come funziona

L’impianto fotovoltaico appena installato sulla biblioteca garantirà il completo autoconsumo negli orari di apertura dell’attività, mentre l’energia prodotta negli orari di inattività della struttura sarà ceduta alla rete e remunerata attraverso una convenzione di scambio sul posto. Nel frattempo gli uffici comunali hanno provveduto anche alla sostituzione delle luci interne alla biblioteca con sistemi a led più performanti, che permetteranno di incrementare il risparmio in termini di costi di utilizzo e manutenzione. «La biblioteca comunale è il fiore all’occhiello del sistema culturale di Concesio», dichiara l’assessore ai Lavori pubblici, Roberto Terzi.

Vantaggi

«Gli interventi d’installazione del sistema fotovoltaico di produzione energia elettrica e il relamping a led dell’illuminazione interna - aggiunge l’assessore Terzi - hanno efficientato il consumo elettrico dell’edificio della biblioteca comunale, tenuto conto anche dell’estensione dell’orario di apertura avvenuta nei mesi scorsi, che potrà così proseguire senza ulteriori costi gestionali».