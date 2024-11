Piano 5.0 e autoproduzione di energia: i vantaggi per il fotovoltaico

Le nuove Faq semplificano le procedure d’investimento. Casale (Peimar): «Solo per pannelli prodotti in Europa»

Il primo, parziale bilancio del Piano Transizione 5.0 è per certi versi deludente: a tre mesi dall’attivazione del portale del Gse sono stati prenotati crediti d’imposta per circa 150 milioni dei 6,23 miliardi di euro disponibili a valere sul Pnrr. Numeri sicuramente inferiori alle attese, anche se al Mimit si osserva che c’è comunque un costante incremento rispetto al primo mese e che anche il Superbonus 110% in edilizia, era partito lentamente per poi esplodere. L’emendamento Gli investimenti