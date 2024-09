Solare termodinamico e desalinizzazione, l’UniBs vola in Arabia Saudita

L’Università di Brescia partecipa al progetto «Desolination»: nel 2025 primo impianto pilota con miscele di CO2 e componenti sviluppati dall'ateneo cittadino

Un impianto solare termodinamico - © www.giornaledibrescia.it

Nel processo che porta al progressivo abbandono delle fonti energetiche fossili il sole gioca un ruolo fondamentale. E non solamente grazie al fotovoltaico. Il solare termodinamico è una tecnologia che sfrutta l'irraggiamento in modo differente, facendo convergere grazie a un sistema di specchi orientabili le radiazioni della nostra stella in un concentratore (a torre o lineare) che funge da punto focale. Questa struttura immagazzina il calore a temperature che possono superare gli 800 gradi), p