Omicidio di Puegnago, Mauro Pedrotti condannato all’ergastolo

Paolo Bertoli
La corte d’Assise di Brescia si è espressa nell’ambito dell’omicidio di Santina Delai: Pedrotti, il figlio, la uccise il 7 febbraio del 2024
Mauro Pedrotti di fronte alla casa in cui ha ucciso la madre Santina Delai (nel tondo) © www.giornaledibrescia.it
Mauro Pedrotti di fronte alla casa in cui ha ucciso la madre Santina Delai (nel tondo)
La corte d’Assise di Brescia ha condannato Mauro Pedrotti all’ergastolo per l’omicidio della madre Santina Delai, 78 anni, uccisa a Puegnago del Garda il 7 febbraio del 2024. In un primo momento lo stesso Pedrotti aveva simulato una rapina degenerata, ma poche ore dopo i fatti aveva confessato di essere stato lui a strangolare la madre che non sopportava più.

Il sostituto procuratore Ines Bellesi aveva chiesto la condanna all’ergastolo perché l’omicidio è stato premeditato, come dimostrano le conversazioni con vicini e parenti. Un delitto dunque aggravato dalla premeditazione, dal rapporto di parentela (è stato commesso sull’ascendente) e dalla minorata difesa della vittima.

Il difensore dell’imputato, l’avvocato Giovanni Brunelli, ha invece sostenuto che si sia trattato di un delitto d’impeto maturato dopo una lite per la reazione dell’anziana alla proposta del figlio di cambiare casa. Secondo la difesa, quindi, Pedrotti merita il riconoscimento delle attenuati generiche.

Santina DelaiMauro PedrottisentenzaomicidioBresciaPuegnago del Garda
