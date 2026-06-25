Alfianello, si tuffa in piscina e picchia la testa: muore un 72enne

Dramma ad Alfianello, muore dopo un tuffo in piscina. La tragedia è avvenuta mercoledì sera, intorno alle 22, dove un uomo di 72 anni ha perso la vita dopo un tuffo nella piscina di una villetta di proprietà di parenti. La vittima è Gaetano Vacchelli.
Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della Compagnia di Verolanuova, l’anziano si sarebbe tuffato in acqua riportando un grave trauma che non gli ha lasciato scampo. Le circostanze esatte dell’accaduto sono ancora al vaglio dei militari. A dare immediatamente l’allarme sono stati i familiari che si trovavano con lui al momento della tragedia. Proprio i parenti avrebbero prestato i primi soccorsi all’uomo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma ogni tentativo di salvare l’uomo si è rivelato purtroppo inutile.
Gli accertamenti
I carabinieri hanno effettuato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Al momento, l’ipotesi più accreditata resta quella di un tragico incidente domestico. La notizia della drammatica scomparsa di Gaetano Vacchelli ha suscitato profondo cordoglio nella comunità di Alfianello e in quella di Pontevico dove l’uomo viveva, e dove era conosciuto e stimato.