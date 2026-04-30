Aggredisce e ruba il cellulare a una controllora sul bus, arrestato
L’episodio sulla linea 9 a Brescia. Il 58enne accusato di rapina pluriaggravata, perché commessa ai danni di una persona incaricata di pubblico servizio
Un autobus di Brescia (foto d'archivio) - © www.giornaledibrescia.it
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