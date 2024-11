Aeroporto Montichiari, Saccone e Pasini: «Save conosce le nostre risorse»

C’è un altro capitolo della lunga e intricata storia dell’aeroporto di Brescia Montichiari. ABeM Spa (la società espressione delle forze produttive della Leonessa) e la Camera di Commercio di Brescia confermano il proprio interesse per la struttura, chiedendo ancora una volta al «sistema Brescia» di fare rete.

«ABeM Spa e Camera di Commercio di Brescia, in rappresentanza di tutte le Categorie economiche del territorio, ribadiscono il proprio interesse ad approfondire l’ipotesi “lombarda” e chiamano le forze politiche, a partire da Regione Lombardia, ad unirsi al sistema bresciano con l’obiettivo di arrivare ad un definitivo chiarimento sul futuro di una infrastruttura che – è bene ricordarlo – è di proprietà demaniale ed è si gestita da Catullo, ma in forza di una concessione pubblica a tempo determinato e per il conseguimento di finalità di pubblica utilità», quanto si legge in un comunicato congiunto a firma del presidente Pasini e del presidente Saccone.

Gli ultimi sviluppi

In occasione dell’ultimo aumento di capitale prospettato da Catullo Spa (la società che gestisce l’aeroporto) la Camera di Commercio e Abem spa si sono candidati a parteciparvi, insieme alla Provincia di Brescia, già socio con una quota di poco più del 2%. «Al fine di superare il vincolo dettato dal diritto di prelazione, abbiamo incontrato a questo scopo dapprima i soci pubblici e, in un secondo momento, Save – prosegue il comunicato –. La risposta di Camera di Commercio di Verona, del Comune cittadino e della Provincia di Verona, oltre che della Provincia di Trento è stata possibilista, mentre quella di Save ha assunto valenza negativa e le relative motivazioni sono parse manifestamente strumentali. Catullo e Save quindi conoscono molto bene le intenzioni, le risorse finanziarie ed il progetto non solo di Camera di Commercio e di ABeM ma dell'intero mondo economico bresciano».

Ad oggi però nessuna risposta è pervenuta ad ABeM. Da cui la volontà di Pasini e Saccone di evidenziare nuovamente l’interesse per l’aeroporto e la volontà di intervenire anche attraverso l’utilizzo di risorse economiche.