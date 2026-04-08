Aeroporto di Montichiari, Almici: «Risposte su investimenti e futuro»

In Parlamento si torna a parlare dell’aeroporto dei Montichiari. Ciò si deve a un’interrogazione rivolta la ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, presentata dalla deputata di Fratelli d’Italia Cristina Almici.

«L’aeroporto di Brescia-Montichiari rappresenta un’infrastruttura strategica per il territorio bresciano e per il sistema logistico del Nord Italia – l’esordio di Almici –. Il management del Gruppo Save e di Catullo ha presentato un piano di sviluppo dello scalo, approvato in via definita il 29 maggio 2025, dal valore complessivo stimato di 100 milioni di euro, che ha ricevuto il pieno sostegno delle istituzioni presenti. Tuttavia, secondo i dati ufficiali diffusi da Assaeroporti, lo scalo in questione ha registrato nel 2025 un traffico pari a 31.411 tonnellate di merci e posta, con una riduzione del -18,6% rispetto al 2024, con i primi mesi del 2026 che confermano questo trend negativo, evidenziando ulteriori cali (-27,5% a gennaio e -14,5% a febbraio su base annua). Tali dati risultano in controtendenza rispetto ad altri scali lombardi, quali l’aeroporto di Milano Malpensa e l’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio, che registrano invece dinamiche di crescita proprio nel comparto cargo».

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«Sembra emergere, quindi, un disallineamento tra le prospettive di sviluppo illustrate e sostenute in sede istituzionale e i risultati concreti registrati dallo scalo. Le giustificazioni fornite dal gestore in merito alla riduzione del tonnellaggio, legate alla diversa composizione delle merci trasportate, non appaiono sufficienti e soddisfacenti a spiegare a pieno il protrarsi di questo andamento negativo. Il progressivo calo del traffico merci rischia di compromettere la competitività dello scalo ridurne l’attrattività e incidere negativamente sulle prospettive di sviluppo e sugli investimenti futuri».

La richiesta

Da qui la richiesta avanzata da Almici su «quali iniziative di competenza – ivi comprese quelle volte eventualmente a favorire la collaborazione con gli altri scali lombardi e a verificare il rispetto da parte del gestore degli obblighi assunti – il ministro in indirizzo intenda assumere per rafforzare la competitività dell’aeroporto di Brescia-Montichiari e garantirne la piena valorizzazione nell’interesse locale e nazionale».Oltre a ciò è giunta la richiesta di un chiarimento «sui dati in possesso del Ministero».