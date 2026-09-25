L’aeroporto di Malpensa da oggi è ufficialmente il «Silvio Berlusconi»

L’aeroporto di Milano Malpensa è ufficialmente intitolato a Silvio Berlusconi. La cerimonia si è svolta questa mattina al Terminal 1 alla presenza, tra gli altri, del presidente del Senato Ignazio La Russa, dei ministri Antonio Tajani e Matteo Salvini, del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, del commissario straordinario di Enac Carlo Mearelli e della presidente di Sea Michaela Castelli. L’intitolazione chiude un percorso istituzionale avviato dopo la morte di Berlusconi, avvenuta il 12 giugno 2023. La decisione ha però continuato a dividere il mondo politico e istituzionale milanese. Alla cerimonia non ha partecipato il sindaco di Milano e della Città metropolitana Giuseppe Sala, che ha spiegato di aver contestato fin dall’inizio la scelta.
Fontana: «Un uomo profondamente lombardo»
Nel corso della cerimonia, Attilio Fontana ha sottolineato il legame tra Berlusconi e la Lombardia. «Da adesso il nome di Silvio Berlusconi si lega ufficialmente a quello di Malpensa, una delle infrastrutture più importanti della Lombardia e una delle principali porte attraverso cui la nostra regione dialoga ogni giorno con l’Italia, con l’Europa e con il mondo», ha detto il presidente della Regione. Per Fontana, l’intitolazione richiama «una figura che ha occupato per molti anni un ruolo di primo piano nella storia italiana, nelle istituzioni e nel mondo dell’impresa».
Il presidente lombardo ha ricordato le origini imprenditoriali di Berlusconi e il rapporto con Milano e con la Lombardia. «Qui sono state le sue radici, qui è iniziata la sua esperienza imprenditoriale e da qui è partita una vicenda personale e pubblica che lo avrebbe condotto ai vertici delle istituzioni nazionali e locali», ha affermato. Fontana ha quindi associato la figura dell’ex presidente del Consiglio ai caratteri che, secondo lui, contraddistinguono il territorio lombardo: «Una terra nella quale iniziativa, lavoro, capacità di rischiare e volontà di costruire qualcosa di nuovo sono parte della stessa identità collettiva».
Sala: «Ho lottato contro questa decisione»
L’assenza più evidente alla cerimonia è stata quella di Giuseppe Sala. Il sindaco di Milano ha spiegato in una nota di aver scelto di non partecipare perché contrario all’intitolazione. «Sento qualcuno lamentarsi della mia assenza all’intitolazione di Malpensa a Silvio Berlusconi», ha scritto Sala, osservando che, pur senza essere stato esplicitamente citato, il riferimento alla sua mancata presenza era evidente. «Ho lottato contro questa decisione, cosa avrei dovuto fare? Essere presente, con un finto sorriso? Oppure essere presente e ribadire i miei distinguo?», ha aggiunto il sindaco.
Sala ha quindi rivendicato la scelta di essere altrove nello stesso momento: «Sono un uomo coerente e cerco di ricordarmene ogni giorno». Il sindaco ha spiegato di essersi recato, con la fascia di sindaco metropolitano, a Inveruno per inaugurare una piazza dedicata a Piersanti Mattarella. «Ho preferito essere lì», ha concluso.