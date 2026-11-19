«Pensavamo fosse ancora in Spagna, di questa tragedia abbiamo saputo dai giornali». Sul divano della loro casa, a Trenzano, i familiari di Yassin Zoulay – il pilota 29enne del piccolo Cessna precipitato a Bedizzole – attendono di sapere di più sulle cause dell’incidente. Di lui – nel dolore – conservano il ricordo di un ragazzo «pulito, intelligente e generoso», che pochi anni fa aveva realizzato il suo più grande desiderio: quello di pilotare gli aerei.
Nato a Chiari nel 1997, aveva trascorso parte della sua infanzia e adolescenza nella Bassa, tra Trenzano e Pompiano. Dal 2015 al 2024 aveva abitato a Maclodio assieme a uno dei fratelli: nell’appartamento di un condominio dove spesso – raccontano gli ex vicini – avrebbero bussato anche i carabinieri. Poi si era trasferito in Spagna. Diventare pilota, raccontano i familiari, era sempre stato il suo sogno.
«Lo ripeteva fin da bambino e ci era riuscito: qualche anno fa si era diplomato a Milano, aveva studiato da tecnico aeronautico. Poi aveva lavorato anche come meccanico di aerei», raccontano commossi, senza però scendere nel dettaglio dei suoi studi e delle sue attività professionali.
L'ultimo incontro con Yassin risale a una settimana fa. «Era passato a salutarci, prima di tornare in Spagna: è lutto enorme».