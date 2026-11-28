Incassato l’annuncio del Comune di Corte Franca sull’interruzione (dal 2028) della convenzione di Polizia locale, Adro si riorganizza in modalità smart. L’Amministrazione comunale ha deciso di partecipare – ed è la prima volta – al progetto della Regione dedicato ai «Servizi di monitoraggio aree a rischio del territorio», in acronimo Smart, che da qui a fine anno comporterà quattro pattugliamenti serali e notturni tra Adro e Torbiato.
L’iniziativa
Il progetto coinvolge in totale cinque Comuni; oltre ad Adro ci sono Iseo (realtà capofila), Corte Franca, Provaglio d'Iseo e Paratico. Le pattuglie saranno in servizio tra le 21 e le 3. Interessate quattro pattuglie e poco meno di una decina di agenti, di cui tre in servizio ad Adro. Per il sindaco Moretti «è un’importante opportunità per unire risorse e professionalità, coordinare le attività e garantire un presidio più efficace del territorio».
Nel frattempo, fino al 31 dicembre 2027, resterà in vigore la convenzione relativa al corpo intercomunale di «Monte Alto», guidato dal comandante Graziano Belloni. Corte Franca, però, ha già comunicato la fine dell’intesa alla prima scadenza utile, cioè tra 13 mesi.
«La nostra idea – aggiunge su questo Moretti – è che i servizi in associazione portano grossi vantaggi, oltre a essere sollecitati dalla stessa Regione. Stiamo dialogando per trovare altri Comuni interessati a supportare sul piano intercomunale il personale», composto ad Adro da cinque effettivi: due ufficiali, due agenti e una posizione amministrativa. La sensazione è che, in caso di interlocuzioni positive, l’intesa con Corte Franca possa terminare anche prima del 31 dicembre 2027.
Le critiche
Una vicenda su cui è tuttavia forte la critica, dall’opposizione, della Lega, che già a fine settembre, con la consigliera Moira Delbarba, aveva chiesto conto dei «rumors» sullo scioglimento, arrivato poi nei giorni successivi.
Per il consigliere Danilo Oscar Lancini, autore già di diversi botta e risposta su temi analoghi – dalle multe alle auto parcheggiate all’ultima Festa dei Girasoli fino alle critiche di «mancanza di trasparenza e troppa discrezionalità» sul regolamento per la videosorveglianza – sulla convenzione «meno comunicati, meno graduati e qualche agente in più sulle strade non guasterebbero. Alla fine i fatti parlano e questa volta lo hanno fatto in maniera decisamente più forte delle rassicurazioni del sindaco Moretti».