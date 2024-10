Addio Bankitalia a Brescia, domani a Roma l’incontro col governo

È in programma per questo lunedì a Roma l’incontro tra il governo e i rappresentanti bresciani per discutere la chiusura della storica filiale della Banca d’Italia a Brescia. La decisione, che fa parte del piano di riorganizzazione della rete nazionale di Bankitalia, ha sollevato una forte opposizione bipartisan. Sindaci, associazioni di categoria e parti sociali si sono unite per chiedere il mantenimento della filiale, ritenuta essenziale per la sicurezza economica e per la vigilanza del territorio.

Supporto essenziale

Il presidio di Bankitalia a Brescia, oltre a offrire servizi al pubblico, svolge un ruolo chiave per il tessuto economico della zona, servendo anche le province di Cremona e Mantova. Con un patrimonio di 70 miliardi di euro in depositi e un sistema di oltre 174.000 imprese, la filiale è ritenuta vitale per il monitoraggio dei flussi finanziari e la prevenzione delle attività illecite. La chiusura sposterebbe le operazioni principali a Bergamo e Milano, creando non pochi disagi per le attività economiche locali.

Pressione istituzionale

Castelletti e Moraschini

Le istituzioni locali si sono immediatamente attivate: la sindaca di Brescia Laura Castelletti e il presidente della Provincia Emanuele Moraschini, supportati dalla Camera di Commercio, hanno presentato al governo una richiesta ufficiale di rivalutazione della decisione. Secondo Castelletti, l’eliminazione di un tale punto di riferimento rappresenterebbe una perdita significativa per il sistema economico e imprenditoriale bresciano, già tra i più forti a livello nazionale.

L’obiettivo

L’incontro a Roma, sollecitato anche dal pressing politico di esponenti locali, mira a ottenere una revisione del piano di riorganizzazione. Brescia chiede un passo indietro, ribadendo l’importanza strategica della filiale per la gestione del credito, il supporto alle imprese e la sicurezza economica del territorio.