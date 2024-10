Sistema Brescia, se ci sei batti un colpo

Bankitalia, Talent Garden, Piano provinciale mobilità… Le chiusure e i progetti nei cassetti dicono che Brescia è chiamata a cambiare passo, vincendo la tendenza a fare ciascuno per sé

La sede bresciana di Banca d'Italia - Foto © www.giornaledibrescia.it

La notizia della chiusura della filiale di Bankitalia non è da sottovalutare: davvero contiamo così poco? Eppure siamo la quinta provincia d’Italia per valore aggiunto. Quarta nei settori agricoltura e industria. Quinta ahimè anche per segnalazioni di operazioni bancarie sospette legate alla criminalità organizzata. Il nostro Pil vale 46,5 miliardi l’anno e ci colloca al quinto posto in Italia dopo Milano, Roma, Torino e Napoli, al primo tra i capoluoghi non di Regione. Ma Bankitalia ci cancella