Bankitalia, pressing bipartisan per mantenere la filiale a Brescia

L’ordine del giorno in Loggia firmato da tutti i capigruppo impegna sindaca e Giunta in accordo con la Provincia

2 ' di lettura

La sede di Bankitalia in corso Martiri © www.giornaledibrescia.it

La richiesta è netta: quella decisione «è da stralciare». La rabbia del sistema Brescia per la chiusura della filiale di corso Martiri della Libertà della Banca d’Italia non rimane solo una lamentela tra le tante. A decidere di non mollare la presa sulla vicenda è anche la politica che, a partire proprio dal capoluogo, dopo aver esplicitato il disappunto, intende mettere in moto la macchina istituzionale per invocare un passo indietro di Palazzo Koch rispetto a una decisione del tutto inaspettat