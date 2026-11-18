Riqualificazioni di spazi sportivi che rappresentano opportunità di incontro e svago a disposizione dei giovani e di tutta la comunità, nonché il completamento di grandi interventi già avviati, al cimitero e all’isola ecologica, all’insegna del decoro e della sostenibilità: sono queste le direttrici del Piano triennale delle opere pubbliche predisposto e approvato dall’Amministrazione del sindaco Maurizio Donini. Un programma che prevede quattro interventi corposi entro aprile 2027.
Le opere
Partendo, appunto, dalle opere sportive, sarà completamente riqualificata la piastra polivalente all’aperto, incrementando anche le attività praticabili; ciò attraverso un investimento previsto di 210mila euro, tra mutuo con il credito sportivo e risorse comunali: «Il campo da basket diventerà anche un campo da calcio, così da poter praticare entrambe le attività e sarà inoltre realizzato il nuovo impianto di illuminazione così da permettere l’organizzazione di eventuali tornei – ha spiegato il sindaco nel corso del Consiglio comunale –. Inoltre intendiamo creare una stazione per il calisthenics e a tal fine abbiamo partecipato a un bando regionale. In generale, la volontà è offrire ai giovani un luogo riqualificato di incontro e svago».
Sempre nell’ambito del potenziamento delle strutture sportivo è previsto un intervento di riqualificazione della palestra comunale di via Partesane: l’intervento, da 160mila euro, gode di un contributo regionale di 100mila, e prevede la realizzazione di un campo da beach volley, l’installazione di una nuova tribuna telescopica e l’introduzione di un sistema di controllo degli accessi e la videosorveglianza.
Cimitero
Passando alle altre opere, è previsto il completamento della riqualificazione del cimitero comunale nel segno del decoro e della sicurezza: è stata rifatta la copertura del camposanto e avviata la sistemazione del verde; nelle prossime settimane si procederà anche con l’avvio del rifacimento della pavimentazione che sarà effettuato gradualmente, a stralci, e inoltre sarà installato un cancello nella zona dell’ossario.
Questo intervento è da 305mila euro, provenienti dal bilancio comunale (e comprensivi di 40mila euro che erano stati donati da privati al Comune per sistemare una zona pubblica: insieme all’Amministrazione comunale, era stato individuato il cimitero).
Infine è in fase di completamento la riqualificazione funzionale dell’isola ecologica avviata in primavera: «Il nostro obiettivo è inaugurarla entro Natale – ha annunciato il sindaco –. Siamo in fase conclusiva». Quest’opera, da 310mila euro (tra mutuo, risorse comunali e un contributo regionale da 70mila euro), prevede l’installazione di una pesa a terra, un sistema automatizzato di gestione degli accessi, l’ampliamento della tettoia, un nuovo box per il custode, l’adeguamento degli impianti, raccolta delle acque di prima pioggia e l’asfaltatura del piazzale. A proposito di lavori, sono in arrivo alcune asfaltature che riguarderanno Strada del Varo', Vicolo Seriola e la parte sud di via Argine.