Acconto da 500 euro per l’auto in vendita sul web, la truffa parla bresciano

A raccontare l’episodio la vittima, residente nel Milanese, che dopo aver visto l’annuncio su Subito.it al telefono ha parlato con una «coppia di giovani bresciani». Anche il conto, già svuotato, su cui ha versato il bonifico era intestato a un cittadino della nostra provincia