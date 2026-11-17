Non poteva farsi rubare quell’occasione da sotto il naso. L’auto, una Lancia Y, andava più che bene e a quel prezzo era un vero affare: meno di 5mila euro. «Al telefono poi quella ragazza con accento marcatamente bresciano è stata davvero gentilissima e la richiesta di un acconto di 500 euro in un primo momento non mi è sembrata così strana. Con il senno di poi, mi rendo conto che mi sono fatta fregare». Il racconto è chiaro e preciso, ma la rabbia – a distanza di tre giorni da quella che si è poi rivelata la più classica delle truffe – si sente nitidamente nella sua voce. Rabbia, ma anche profondo rammarico per essere finita nella trappola di due giovani truffatori bresciani.
Cosa è successo
«Sabato, intorno alle 16, ho visto su Subito.it un annuncio di vendita di una Lancia Ypsilon bianca, pubblicata da un account chiamato "Fiorella" – spiega la donna, residente nel Milanese –. Ho contattato la venditrice tramite la chat della piattaforma e, dopo aver ricevuto conferma che l’auto fosse ancora disponibile, ci siamo sentite al telefono».
Ed è qui, con un modo di fare gentile, che la malvivente è entrata in scena, sfoggiando una prova degna delle migliori attrici. «La ragazza mi ha detto che c’erano altre persone interessate e mi ha chiesto un anticipo di 500 euro per bloccare la macchina, mi sembrava veramente che volesse farmi un favore. Mi ha quindi inviato tramite whatsapp le coordinate bancarie, intestate al suo compagno, e ho effettuato il bonifico istantaneo dal mio conto BancoPosta».
L’appuntamento per vedere l’auto sarebbe stato fissato per il giorno successivo a Cassano Magnago, in provincia di Varese. La giovane le aveva scritto anche la via e il numero civico.
«Ho chiesto anche una copia della carta di circolazione, spiegando che mi serviva per stipulare l’assicurazione – continua la vittima –. Dal documento ho però notato che l’auto risultava ancora intestata a una nota società specializzata nel noleggio a lungo termine. Quando ho chiesto spiegazioni, mi ha risposto che il passaggio di proprietà era già stato effettuato, ma che l’aggiornamento non era ancora visibile».
La contromossa
La donna a quel punto si è resa conto che qualcosa non andava e ha chiesto a suo fratello e suo cognato di chiamare quello stesso numero, fingendosi interessati alla Lancia. «E lì mi è caduto il mondo addosso perché ho capito di essere stata raggirata da quella ragazza tanto gentile». Infatti, la risposta che la truffatrice ha dato ai «complici» della donna è stata la stessa che pochi minuti prima aveva dato alla vittima. Ma i suoi familiari qualcosa in più hanno ottenuto: la carta d’identità elettronica dell’intestatario del conto della banca bresciana sul quale era stato girato il bonifico.
Il fidanzato da Brescia
«Alle 17.30 sono stata contattata al telefono, ma da un altro numero, da un uomo che si è presentato come il fidanzato della giovane, nonché e intestatario del conto sul quale avevo effettuato il bonifico – continua la donna –. Peccato che avesse una voce giovanile, mentre l’uomo a cui era intestato il conto, anche lui residente a Brescia, abbia quasi 60 anni».
Ed è difficile pensare che quest’ultimo abbia davvero qualcosa a che fare con questa storia. Di sicuro al telefono non era lui, visto che la donna è riuscita a sentirlo, digitando il nome sui social, e il 60enne bresciano le ha detto che non ne sapeva nulla. Ma saranno i carabinieri, a cui la donna si è rivolta la sera stessa, a fare luce sul caso.
«Il fidanzato mi ha spiegato che c’erano state incomprensioni con la compagna sulla vendita dell’auto e che, dovendo acquistare un’altra vettura, aveva bisogno di un ulteriore bonifico di 500 euro. In un primo momento gli ho risposto che avrei aspettato il rientro di mio marito prima di decidere». Quando mi ha richiamato la seconda volta, invece, mi sono sfogata. Sono due giorni che non dormo per questa storia, perché 500 euro non sono pochi, soprattutto in questo periodo».
Le conferme
La vittima ha contattato sia la piattaforma Subito.it sia la società a cui era intestata l’auto: la risposta è stata che la Lancia era già stata «oggetto di alienazione» prima della sua segnalazione e che loro «non effettuano vendite tramite social o altre piattaforme». Ma non solo, la donna si è accorta che la Lancia in realtà era esposta in un salone di Torino. La mail l’ha mandata anche a loro. La risposta? Un’altra conferma della truffa. E dalle Poste nessuna notizia positiva: il conto sui cui aveva inviato il bonifico era già stato svuotato e non era stato l’unico movimento strano.