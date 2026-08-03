Accoltellata dall’ex al centro commerciale, la donna è fuori pericolo

È attesa per questa mattina l’udienza di convalida dell’arresto del 46enne di origine pachistana, residente nella Bergamasca, accusato di avere accoltellato ieri l’ex moglie e un’amica della donna nel piazzale del centro commerciale Campo Grande.
Le due ferite restano ricoverate in ospedale, dove sono in corso ulteriori accertamenti. L’ex moglie, separata dall’uomo dal 2020, è stata raggiunta da un fendente vicino al cuore: la prima prognosi è di venti giorni, salvo complicazioni. Quindici giorni, invece, per l’amica.
L’uomo, già condannato nel 2023 dal Tribunale di Vicenza per una precedente aggressione ai danni dell’ex moglie, è stato bloccato da alcuni giovani presenti sul posto e successivamente arrestato dalla Polizia di Stato. È trattenuto con l’accusa di tentato omicidio pluriaggravato dalla premeditazione: secondo gli investigatori avrebbe portato con sé il coltello all’incontro.
L’eventuale convalida dell’arresto rappresenterà il primo passaggio giudiziario successivo all’aggressione. Le indagini proseguono e sono affidate alla Polizia di Stato e agli uomini della Questura di Brescia.