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Accoltellata dall’ex al centro commerciale, la donna è fuori pericolo

È stata colpita con una coltellata vicino al cuore nel piazzale di Campo Grande. Restano sotto osservazione in ospedale lei e l’amica ferita nell’aggressione, mentre questa mattina è attesa l’udienza di convalida dell’arresto del uomo
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

I soccorsi a Campo Grande - © www.giornaledibrescia.it
I soccorsi a Campo Grande - © www.giornaledibrescia.it

È attesa per questa mattina l’udienza di convalida dell’arresto del 46enne di origine pachistana, residente nella Bergamasca, accusato di avere accoltellato ieri l’ex moglie e un’amica della donna nel piazzale del centro commerciale Campo Grande.

Le due ferite restano ricoverate in ospedale, dove sono in corso ulteriori accertamenti. L’ex moglie, separata dall’uomo dal 2020, è stata raggiunta da un fendente vicino al cuore: la prima prognosi è di venti giorni, salvo complicazioni. Quindici giorni, invece, per l’amica.

L’uomo, già condannato nel 2023 dal Tribunale di Vicenza per una precedente aggressione ai danni dell’ex moglie, è stato bloccato da alcuni giovani presenti sul posto e successivamente arrestato dalla Polizia di Stato. È trattenuto con l’accusa di tentato omicidio pluriaggravato dalla premeditazione: secondo gli investigatori avrebbe portato con sé il coltello all’incontro.

L’eventuale convalida dell’arresto rappresenterà il primo passaggio giudiziario successivo all’aggressione. Le indagini proseguono e sono affidate alla Polizia di Stato e agli uomini della Questura di Brescia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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