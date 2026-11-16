Accoltellamento in centro a Brescia, arrestato l’aggressore

È stato rintracciato e arrestato con l’accusa di tentato omicidio l’uomo che sabato sera, in corso Mameli, non lontano dalla torre della Pallata, ha colpito (probabilmente con un coltello) un 42enne di origini straniere.
In manette è finito un 30enne, anche lui di origini straniere, che è stato portato in carcere in attesa dell’interrogatorio di convalida. Sono stato gli agenti della Volante ad individuato poco distante e a sequestrare la presunta arma. La vittima comunque non sarebbe in imminente pericolo di vita.