Abbandono rifiuti: multe più severe anche a Brescia

Si inaspriscono le sanzioni per chi non rispetta le disposizioni sulla differenziata: andranno dai mille ai 3mila euro. Da gennaio adesivi gialli sui cassonetti per informare la cittadinanza e scoraggiare comportamenti illeciti
Scatta l’inasprimento delle sanzioni per chi abbandona o deposita i rifiuti sul territorio comunale. Con l’entrata in vigore delle modifiche al Decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006 (Testo unico ambientale), introdotte dalla conversione in legge del decreto «Terra dei Fuochi» (Legge 147/2025), il regime sanzionatorio diventa sensibilmente più severo.

In base alle nuove disposizioni, il deposito o l’abbandono di rifiuti in prossimità dei contenitori per la raccolta differenziata è ora punito con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra mille e 3mila euro, in sostituzione della precedente multa, prevista dal regolamento comunale, che andava da 50 a 300 euro.

Le conseguenze si aggravano ulteriormente qualora l’illecito venga commesso utilizzando un veicolo a motore. In questo caso, oltre alla sanzione pecuniaria principale, è prevista anche la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese, come stabilito dall’articolo 214 del Codice della strada.

Gli adesivi

Per informare la cittadinanza e scoraggiare comportamenti illeciti, a partire dal mese di gennaio su tutti i cassonetti bresciani saranno apposti adesivi di colore giallo che segnaleranno chiaramente l’inasprimento delle sanzioni in caso di abbandono dei rifiuti.

L’Amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno nella tutela del decoro urbano e della salute pubblica, invitando tutti i cittadini a rispettare le norme vigenti in materia di gestione e conferimento differenziato dei rifiuti. Un comportamento corretto e responsabile è fondamentale per garantire un’efficace raccolta differenziata e contribuire concretamente alla tutela del territorio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
multeabbandono rifiutiBrescia
  3. Ricarica la pagina se necessario