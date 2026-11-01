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A4, auto contro il guardrail all’alba: grave una ragazza

A bordo del veicolo c’erano tre giovani di 18, 21 e 25 anni. L’incidente è avvenuto poco dopo le 5.30 all’altezza di Calcinato sulla carreggiata in direzione Brescia
Alice Scalfi
Una delle ragazze è stata portata in ospedale in codice rosso (foto d'archivio) - © www.giornaledibrescia.it
Una delle ragazze è stata portata in ospedale in codice rosso (foto d'archivio) - © www.giornaledibrescia.it

Un’auto contro il guardrail, tre ragazze ferite e una corsa in ospedale in codice rosso. È il bilancio dell’incidente avvenuto sull’A4 poco dopo le 5.30 di questa mattina, domenica 1 novembre, all’altezza di Calcinato, lungo la carreggiata in direzione Brescia. A bordo viaggiavano tre giovani di 18, 21 e 25 anni. Secondo le prime ricostruzioni, nessun altro veicolo risulterebbe coinvolto: la conducente avrebbe fatto tutto da sola.

I soccorsi 

Per soccorrere le giovani sono intervenuti gli equipaggi di tre ambulanze e due automediche. Una delle ragazze è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia, ma non sarebbe in imminente pericolo di vita. Le altre due hanno riportato ferite meno serie. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Desenzano. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia autostradale di Verona.

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